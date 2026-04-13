Папа Римский ответил на хамство Трампа

Папа Римский Лев XIV ответил на хамские выпады президента США Дональда Трампа. Ранее американский лидер раскритиковал главу католиков за его позицию по Ирану.

Лидер Ватикана сказал: «Я не буду вступать в дебаты. Вещи, о которых я говорю, не задумываются как атака против кого-то. Приглашаю всех людей искать пути для построения мостов к миру и примирению, искать способы избегать войны всегда, когда это возможно».

Добавляется: «Я не боюсь администрации Дональда Трампа и не боюсь громко озвучивать послание Евангелия – для чего, как я считаю, я здесь и есть, для чего есть церковь. Мы не политики, мы не занимаемся внешней политикой с такой же перспективной, как он возможно это понимает».

Ранее Трамп ополчился на Папу Римского.