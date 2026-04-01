Синоптики неприятно озадачили украинцев

Погода в Украине остается неоднозначной. Появился прогноз синоптиков.

В Гидрометцентре говорят о том, что в ночь на вторник, 14 апреля, по всей стране кроме Закарпатской и восточных областей ожидаются заморозки на поверхности почвы.

Добавляется, что на Правобережье также будут заморозки в воздухе.

Увы, но, по словам экспертов небесной канцелярии, заморозки нанесут вред раннецветущим плодовым деревьям.

Информируется, что в связи с заморозками 0-5 градусов на поверхности почвы объявлен I уровень опасности (желтый), в правобережных областях в связи с заморозками 0-3 градуса в воздухе – II уровень опасности (оранжевый).

