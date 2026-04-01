Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто исчез из публичного пространства, как только стало известно об историческом поражении действующего премьер-министра страны Виктора Орбана на выборах. Об этом сообщает венгерское издание 444.hu.

СМИ отметили, что Сийярто не был рядом с Орбаном, когда тот публично признал поражение на выборах.

Журналисты отмечают, что действующий глава венгерского МИД более 16 часов «молчит» в соцсетях.

Последний пост в Facebook был около 16:00 в воскресенье с призывом к сторонникам Фидес голосовать.

Утром он делился, как вместе с женой проголосовал на выборах.

Как известно, в Венгрии в воскресенье, 12 апреля, прошло голосование на парламентских выборах, результаты которых теперь могут стать историческими.