Франция собралась участвовать в разблокировке Ормузского пролива

Франция желает участвовать в разблокировке Ормузского пролива. Об этом сказал министр-делегат по делам Европы при французском МИД Бенжамен Аддад.

Говорится: «Мы стремимся к деэскалации и переговорам на Ближнем Востоке».

Добавляется: «Следует найти дипломатический путь для решения проблемы иранской ядерной программы и после военных действий обеспечить возобновление судоходства в Ормузском проливе».

Отмечается: «Это будет происходить не в рамках военных действий, а после войны».

Ранее мы писали, что Иран угрожает атаковать корабли США.