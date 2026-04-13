Ученые открыли новый вид тарантулов

Исследователи обнаружили сразу четыре новых вида тарантулов на территории Аравийского полуострова и Сомали, сообщает ScienceDaily. Эти пауки оказались значительно необычнее, чем ожидалось — настолько, что учёным пришлось выделить их в совершенно новый род под названием Satyrex.

По словам руководителя исследования Алиреза Замани из Университета Турку, эти пауки настолько отличаются от ближайших родственников, что их не удалось вписать ни в одну из существующих классификаций. Название Satyrex сочетает мифологического сатира и латинское слово «король», намекая на их необычное строение.

Главная особенность нового рода — рекордно длинные педипальпы у самцов. Это специальные отростки, которые используются во время спаривания. У самого крупного вида, Satyrex ferox, размах ног достигает 14 см, а длина одного такого отростка — около 5 см. Это почти равно длине самой большой ноги паука.

Однако такая анатомия — не просто диковинка, а вопрос выживания. Самки этих тарантулов чрезвычайно агрессивны, и самцы рискуют быть съеденными во время спаривания. Длинные педипальпы, вероятно, позволяют им держать дистанцию и повышают шансы избежать фатального исхода.

Название вида ferox «лютий» также не случайно. При малейшей угрозе эти пауки поднимают передние ноги и издают громкое шипение, создавая звук трением специальных волосков.

Кроме Satyrex ferox, в новый род вошли ещё несколько видов: Satyrex arabicus, Satyrex somalicus и Satyrex speciosus. Также в него переклассифицировали ранее известный вид Satyrex longimanus, описанный ещё в 1903 году.

Все представители Satyrex ведут подземный образ жизни, устраивая норы под камнями или у корней растений.

Напомним, ранее сообщалось, что сингапурские учёные создали тараканов-киборгов.