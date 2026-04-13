Будущий премьер Венгрии Мадьяр раскрыл свою позицию в отношении Путина

Руководитель новой правящей партии Венгрии «Тиса» и будущий премьер Петер Мадьяр заявил, что готов сесть за стол переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом сообщает венгерское издание Nepszava.

Журналисты спросили Мадьяра о словах действующего на тот момент премьера Орбана: тот заявил, что наблюдал бы за тем, как «проукраинское правительство» ведет переговоры с Россией.

«Давайте больше не будем шутить. Я не думаю, что премьер-министр, который уходит в отставку, воспринимает себя серьезно, когда говорит такие вещи в эфире. Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии. Они хотят провенгерского, и мы надеемся, что оно будет после 12 апреля», — заявил Мадьяр.

«Конечно, если это так, нам придется сесть за стол переговоров с президентом России», — сказал он.

При этом Мадьяр объяснил свою логику:

— Венгрия и Россия — соседи, их географическое расположение не изменится.

— Зависимость от российской энергетики сохранится еще некоторое время.

— Диверсификацию надо усиливать, но это не произойдет за одну ночь.

«Если нужно, мы будем вести переговоры, но мы не станем друзьями», — подчеркнул будущий премьер.

По словам Мадяра, новое правительство сосредоточится на реальных проблемах венгров, а не на внешнеполитических играх.

Напомним, партия Мадьяра «Тиса» одержала убедительную победу на парламентских выборах 12 апреля — 138 из 199 мест в парламенте. Явка составила почти 80% — рекорд для Венгрии со времен краха социалистического блока.