Европа планирует отправить астронавтов на Луну

Европа сыграла ключевую роль в недавней лунной миссии Artemis-2 и одновременно имеет собственные планы исследования Луны. Об этом сообщает zeit.de.

«Мы вернулись в игру», — заявил директор по пилотируемым и роботизированным космическим полетам Европейского космического агентства (ESA) Даниэль Нойшвандер. Он напомнил, что с 1972 года ни один человек не приближался к Луне.

Он также отметил, что нынешний полет к Луне был бы вообще невозможен без двигательной системы ESA. ЕКА предоставило для миссии так называемый European Service Module (ESM), который обеспечивал астронавтов кислородом, водой и электроэнергией, а также выполнял функции двигательной установки для капсулы Orion.

По словам Нойшвандера, уже в ближайшее время европейские астронавты должны быть привлечены к миссиям Artemis. В то же время в рамках Artemis-3, вопреки первоначальным планам, посадка на Луну еще не состоится. Она запланирована на Artemis-4 в 2028 году.

Европейское космическое агентство также планирует в 2030 году отправить на Луну собственный беспилотный посадочный аппарат Argonaut, который будет доставлять на поверхность оборудование и научные приборы. По словам Нойшвандера, первый запуск запланирован на ракете Ariane-6, а аппарат сможет доставлять до 1,5 тонны груза, в том числе марсоходы или научные инструменты.

«Цель — расширить наше понимание Луны, — отметил он. — Мы хотим добраться до Южного полюса. Там планируется исследование ресурсов. Также учитывается преимущество постоянного солнечного освещения для производства энергии».

План развития предусматривает: к 2030 году довести техническую способность миссий, с 2031 года наращивать инфраструктурные возможности, а к 2040 году — обеспечить постоянное европейское присутствие на Луне. В то же время США остаются ключевым партнером.

Напомним, капсула космического корабля Orion с экипажем миссии Artemis II из четырех астронавтов на борту приводнилась в Тихом океане после более чем девяти дней полета.