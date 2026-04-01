Маск обругал бывшую администрацию Байдена

Американский миллиардер Илон Маск жестко наехал на бывшую администрацию президента США Джо Байдена. Сделал запись в социальной сети Х.

Бизнесмен отметил: «Администрация Джо Байдена активно завозила нелегалов в Америку без проверки их уголовного прошлого и оплачивала их перелеты с помощью НПО. Это военное преступление».

Добавляется при этом, что бывший министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас «и его дружки руководили этим и должны предстать перед судом за свои дьявольские поступки».

Ранее Маск заявил, что Сорос захватил власть в Венгрии.