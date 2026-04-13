В Кремле утверждают, что территориальные споры между Украиной и Россией заключаются «всего в нескольких километрах». Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

«Территориальные разногласия между Россией и Украиной заключаются в нескольких километрах», — сказал Песков.

Он также заявил, что стабильный мир в перспективе можно обеспечить уже сегодня, но для этого президент Украины Владимир Зеленский «должен принять определенные решения».

«Пока Зеленский не наберется смелости и не возьмет на себя ответственность за свои решения, спецоперация будет продолжаться», — добавил представитель российского диктатора.

Песков также заявил, что пасхальное перемирие — это «гуманитарный жест со стороны Путина», а Пасха — праздник, который почитают и россияне, и украинцы.

Напомним, в этом году Украина уже провела несколько раундов переговоров с Россией и США.

Стороны так и не смогли прийти к согласию относительно самого прекращения огня, поскольку Россия хочет сдачи неоккупированного Донбасса, на что Киев не соглашается.