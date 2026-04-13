Трамп уверен, что Иран вернется к переговорам

Александр Панько
13.04.26 12:45
Президент США Дональд Трамп предсказал, что Иран вернется за стол переговоров, так как у этой страны «нет карт». Об этом сообщает Fox News.

«Я предсказываю, что они вернутся и дадут нам все, что мы хотим... Я не хочу 90% требований, я не хочу 95%... я хочу все... У них нет карт», — заявил Трамп.

Также он защищал свою угрозу, сказанную неделю назад о том, что «целая цивилизация погибнет сегодня ночью и никогда не возродиться». Речь об ультиматуме с дедлайном, чтобы Тегеран открыл Ормузский пролив. По словам Трампа, именно это заявление заставило Иран сесть за стол переговоров и не покинуть его до сих пор.

Отметим, что почти суточные переговоры между США и Ираном в Пакистане завершились без заключения соглашения. На этом фоне Трамп в эфире Fox News снова повторил угрозы, сделанные накануне переговоров, о том, что нанесет удар по энергетической инфраструктуре.

«Я мог бы уничтожить Иран за один день. За один час я мог бы забрать всю их энергию, все, все их электростанции, а это очень важно. И мне очень не хочется этого делать, потому что если я это сделаю, на восстановление уйдет 10 лет, а они уже никогда не смогут все восстановить. И еще вы лишитесь мостов», — сказал президент.

Напомним, что 11 и в ночь на 12 апреля в Пакистане прошли переговоры между США и Ираном. По их итогам вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что стороны так и не достигли соглашения о прекращении войны.

Тэги: Иран, Дональд Трамп

