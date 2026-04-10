«Ощадбанк» предупредил о возможных сбоях в работе

В ночь на воскресенье, 12 апреля, с 0-00 до 6-00 в работе «Ощадбанка» возможны временные задержки или отказы в части операций. Причиной этому станут плановые технические работы.

В финансовом учреждении сообщили: «Данные работы необходимы для обновления системы, что поможет нам повысить ее стабильность и надежность, а также ввести новые возможности для вашего удобства».

Указывается на то, что ограничения могут касаться операций с картами банка, работы его банкоматов и POS-терминалов, операций в приложениях «Мобильный Ощад» и «ОщадРАҮ», а также оплат в интернете.

Также уверяется, что после 6-00 утра все сервисы будут работать в полном объеме.

