Зеленский вручил награды «Город-герой Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 апреля, вручил почетные награды «Город-герой Украины». Об этом сообщило официальное интернет-представительство главы государства.

Среди отмеченных — города Донецкой области: Дружковка, Константиновка, Краматорск, Покровск и Славянск, которые долгое время были прифронтовым форпостом и тылом для украинских защитников, а сейчас подвергаются все более сильным вражеским атакам и разрушениям.

В Запорожье — Гуляйполе, вокруг которого продолжаются тяжелые бои, и Орехов, который находится под постоянными российскими ударами с первых дней полномасштабного российского вторжения.

В Харьковской области отмечен Купянск, который сейчас находится в зоне активных боевых действий и подвергается постоянным российским обстрелам.

В Днепропетровской области городами-героями стали Марганец, Никополь и Павлоград, которые постоянно обстреливает враг, но благодаря организованности и стойкости своих жителей эти города продолжают жить.

Также Староконстантинов в Хмельницкой области, который имеет стратегическое значение для обороноспособности страны. С самого начала полномасштабного вторжения Россия наносит по нему постоянные удары.

Отмечены и Сумы, которые в начале полномасштабной российской агрессии были в окружении, но украинцы заставили оккупантов отступить. Тростянец в Сумской области, который был оккупирован в первый день полномасштабного российского вторжения. Оккупация длилась 31 день. Но именно там был остановлен наступ оккупантов на Охтырку, Лебедин и Сумы.

Зеленский также наградил представителей органов местного самоуправления и военных администраций. Так, орденом «За заслуги» I степени глава государства наградил Миргородского городского голову (Полтавщина) Сергея Соломаху.

Также было вручено ряд орденов «За заслуги» III степени.

Орден «За мужество» II степени получил Харьковский городской голова Игорь Терехов, орден княгини Ольги II степени — Беленьковский сельский голова (Запорожье) Светлана Зачепила и орден княгини Ольги III степени — глава Запорожского областного совета Елена Жук.

Напомним, президент учредил почетную награду «Город-герой Украины» 6 марта 2022 года и присвоил ее Волновахе, Гостомелю, Мариуполю, Харькову, Херсону и Чернигову, 24 марта 2022 года — Буче, Ирпеню, Николаеву и Охтырке, а 30 сентября 2025 года — еще 16 городам в семи областях Украины. Это Баштанка, Вознесенск, Гуляйполе, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Купянск, Марганец, Никополь, Орехов, Павлоград, Покровск, Славянск, Староконстантинов, Сумы и Тростянец. Всего уже 26 украинских городов имеют награду «Город-герой Украины».