Стармер и Трамп обсудили задачи по открытию Ормузского пролива

Премьер-министр Великой Британии Кир Стармер, находясь в Катаре, провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

«Премьер-министр вечером 9 апреля разговаривал из Катара с президентом Трампом. Премьер рассказал о своих обсуждениях с лидерами стран Персидского залива и военными планировщиками в регионе относительно необходимости восстановления свободы судоходства в Ормузском проливе, а также об усилиях Великой Британии по согласованию жизнеспособного плана между партнерами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны согласились, что теперь, когда действует прекращение огня и договоренность об открытии Ормузского пролива, «мы находимся на следующем этапе поиска решения вопроса».

«Лидеры обсудили необходимость практического плана для как можно более быстрого восстановления судоходства», — рассказали в британском правительстве.

Напомним, Трамп требует от Ирана не взимать плату с танкеров за прохождение через Ормузский пролив. По его словам, Тегеран должен обеспечить беспрепятственный проход танкеров через пролив, и если этого не сделает, «США готовы действовать самостоятельно».