Западные партнеры обращались к Украине с просьбой прекратить удары по российским нефтяным терминалам, однако Киев продолжает действовать в собственных национальных интересах. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время брифинга на Конгрессе местных и региональных властей, сообщает Укринформ.

По его словам, главной причиной обеспокоенности партнеров является вопрос мирового ценообразования на энергоносители.

«Могу только в общих чертах сказать: да, такое существует. Почему это происходит? Вы тоже можете понять — это вопрос формирования цены. Но у нас своя война», — подчеркнул Буданов.

Он добавил, что Украина сталкивается с подобными ограничениями и замечаниями по поводу использования иностранного оружия или техники на территории РФ на протяжении всех лет полномасштабного вторжения.

Украинская сторона, несмотря на давление, не планирует отказываться от стратегии разрушения вражеской инфраструктуры, которая обеспечивает российскую армию и бюджет.

«Их можно понять, это их правда, но есть еще наша правда и наш национальный интерес. И он именно такой, какой есть. Мы не прекращаем», — подвел итог руководитель Офиса Президента.

Ранее западные СМИ сообщили, что атаки украинских дронов на российские нефтяные порты, в результате которых были повреждены экспортные терминалы на Балтийском море, привели к крупнейшему с начала войны сокращению экспорта нефти из РФ.