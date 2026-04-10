Украина уже начала подготовку к следующей зиме

Украина начала подготовку к следующему отопительному сезону. Согласно базовому сценарию, к его началу в газовых хранилищах планируют накопить 14,6 млрд куб. м газа. Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

«Мы понимаем, что продолжаем жить в условиях войны, когда враг целенаправленно атакует, в том числе и газовую инфраструктуру. Очевидно, следующая зима будет проходить при таких же сложных обстоятельствах, как нынешняя. Поэтому, учитывая ситуацию, прогноз может корректироваться в соответствии с ситуацией безопасности», — говорится в его заявлении.

Шмыгаль отметил, что ориентиром является опыт предыдущих отопительных сезонов — в частности, речь идет о наличии природного газа в ПХГ не менее 13,2 млрд куб. м газа на начало отопительного сезона. Он назвал это «критически необходимым минимумом».

По его словам, с такими запасами удастся пройти зиму даже в условиях низких температур и массированных атак.

Напомним, Зеленский призвал готовиться к следующей зиме.