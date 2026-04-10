Зеленский анонсировал трехсторонние переговоры

В ближайшее время состоится трехсторонняя встреча по прекращению войны в Украине, но её формат окончательно не определён. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время Конгресса местных и региональных властей, который прошёл на Закарпатье, сообщает Укринформ.

Глава государства заверил, что прекращение войны и мир — вопрос номер один и задача номер один для него, для переговорной группы и Украины в целом.

«Мы находимся сегодня в трехстороннем процессе различных договорённостей. Из-за войны на Ближнем Востоке были отложены наши встречи. Последняя была у нас в формате видео (1 апреля). Была разговор с представителями группы президента Соединённых Штатов и мы договорились, что в ближайшее время будет трехсторонняя встреча, или будет формат, когда американская группа приедет к нам, наверное, потом поедет к соседям (россиянам)», — рассказал Зеленский.

По его словам, в настоящее время продолжается работа над доработкой вопроса по гарантиям безопасности для Украины, поскольку не найден ответ на ключевые вопросы: как финансировать украинскую армию после окончания войны, как получить системы ПВО, которые важны как для стран Европы, так и стран Ближнего Востока, «и самый сложный вопрос — это реакция Соединённых Штатов Америки на повторную агрессию со стороны России, если такая агрессия будет происходить».

Как известно, 17-18 февраля состоялся третий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США в Женеве. После этого следующая встреча несколько раз откладывалась из-за войны на Ближнем Востоке.