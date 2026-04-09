Трамп хочет наказать некоторые страны НАТО за позицию по Ирану

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант наказания отдельных стран-членов НАТО из-за, как считают в Белом доме, недостаточной поддержки со стороны этих государств во время военных действий США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По информации журналистов, предложение предусматривает постепенный вывод американских военных с территории тех стран НАТО, которые, по мнению Вашингтона, не продемонстрировали должной лояльности. Вместо этого военные силы планируется перебросить в государства, которые активнее поддержали операции США на Ближнем Востоке. WSJ отмечает, что эта инициатива значительно мягче предыдущих заявлений Трампа о возможном выходе Соединенных Штатов из НАТО — шаг, который президент не может реализовать без одобрения Конгресса.

Упомянутый план в настоящее время находится на начальной стадии обсуждения и является лишь одним из нескольких сценариев, которые рассматривает администрация. В то же время он подчеркивает все больший разрыв между позициями Вашингтона и европейских партнеров после решения США начать боевые действия в Иране. По данным WSJ, инициатива уже получила поддержку среди ключевых должностных лиц администрации Трампа.

В Европе на данный момент размещено около 84 тысяч американских военных, хотя эти цифры могут меняться в зависимости от политической конъюнктуры. Какие именно страны могут остаться без военного присутствия Соединенных Штатов, пока неизвестно, но несколько стран уже выразили свое недовольство кампанией против Ирана.

В частности, Испания запретила использование своего воздушного пространства американскими самолетами, задействованными в этой операции. Кроме того, Германия, чья власть открыто раскритиковала действия США на Ближнем Востоке, также попала в поле зрения Вашингтона. Италия запретила использование своих авиабаз на Сицилии для военных кампаний против Ирана, тогда как Франция выдвинула ограничения: американским силам разрешено использовать базу на юге страны только для самолётов, не участвующих в боевых операциях на территории Ирана.

По информации от двух представителей администрации, помимо передислокации военных сил, план может включать закрытие хотя бы одной американской базы в одной из европейских стран, например, в Испании или Германии.

При этом выгоду из ситуации, по мнению чиновников, могут получить так называемые «лояльные страны», среди которых упоминаются Польша, Румыния, Литва и Греция. Согласно плану, увеличение количества американских военных вблизи российской границы может вызвать негативную реакцию со стороны Кремля.

Напомним, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выхода США из НАТО и обсудил этот вопрос с генсеком Альянса Марком Рютте.