У Путина дали новый ответ на предложения Украины по пасхальному перемирию

В Кремле пока не приняли окончательного решения о возможном пасхальном перемирии, которое ранее Украина предложила РФ. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает «Коммерсантъ».

«Владимир Путин пока не принимал решений о пасхальном перемирии с Украиной», — заявил Песков.

При этом в комментарии российскому СМИ он не дал четкого ответа на предложение Украины.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию на Пасху и предложила временное прекращение огня как сигнал к более широкому мирному процессу.