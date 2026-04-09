Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
США игнорируют доказательства того, что РФ помогает Ирану, поскольку доверяют ей, — Зеленский

Александр Панько
09.04.26 14:21
141
США игнорируют убедительные доказательства того, что Россия помогает Ирану наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке, ведь «доверяют» российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает The Guardian.

По его словам, он пытался привлечь внимание Белого дома к тесному сотрудничеству между РФ и Ираном.

Зеленский добавил, что российские военные спутники сфотографировали объекты критической энергетической инфраструктуры в странах Персидского залива и в Израиле, а также местонахождение американских военных баз в этом регионе. Глава государства подчеркнул, что Россия передала эти данные и снимки иранскому режиму, чтобы облегчить ему осуществление атак.

«Я говорил об этом публично. Слышали ли мы реакцию США в адрес России с требованием прекратить это? Проблема в том, что они доверяют Путину. И это жаль», — заявил Зеленский.

Президент сказал, что команда Дональда Трампа не смогла «по-настоящему понять детали того, чего хочет Россия».

Когда его спросили, почему так произошло, он ответил, что два советника президента США, Стив Виткофф и Джаред Кушнер, «провели слишком много времени» с Путиным и его высокопоставленными чиновниками.

По словам украинского лидера, он лучше понимает психологию Путина и его истинные военные цели, чем Белый дом. Он подчеркнул, что Путин не остановится, если захватит Донбасс, а затем попытается оккупировать областные центры, а именно Днепр и Харьков.

«Мы должны признать, что американцы частично считают, что [Донецкий регион] для нас ничего не значит. Они не хотят признавать, что Путин будет им лгать и что он может продолжать оккупацию даже после таких шагов. Американцы уверены, что могут доверять Путину», — заявил президент.

Также Зеленский назвал визит вице-президента Джей Ди Венса в Будапешт, который агитировал за премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, «бесполезным».

В то же время он заверил, что не планирует вмешиваться в воскресные выборы, подчеркнув, что именно венгерский народ должен решить, кого поддержать.

Кроме того, украинский лидер считает, что Европе необходимо максимально увеличить свою силу в то время, когда США угрожают выйти из НАТО. По его словам, Европейский Союз должен объединить силы с Украиной, Великобританией, Турцией и Норвегией, чтобы создать военный блок, который будет достаточно большим для сдерживания РФ.

«Без Украины и Турции у Европы не будет армии, подобной российской. С Украиной, Турцией, Норвегией и Великобританией вы будете контролировать безопасность на морях, а не на одном море», — объяснил он, добавив, что уверен: Киев однажды присоединится к ЕС.

Напомним, президент Ирана поблагодарил Путина за «вдохновение в войне» с США.

Тэги: США, Иран, Россия, Владимир Зеленский

Комментарии

Статьи

07.04.26 10:20

Бизнес скандального Владислава Гельзина засветился в реестрах РФ?

Автор: Володимир Ужвій, для «Фраза»

Дайджест

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин
18.03.26 18:57

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.04.26 16:40

Завтра в Украине сохранится неприятная погода

09.04.26 16:23

Трамп хочет наказать некоторые страны НАТО за позицию по Ирану

09.04.26 16:07

Зеленский призвал готовиться к следующей зиме

09.04.26 15:59

В Украину вернули тела тысячи погибших воинов

09.04.26 15:35

Британцы опровергли популярным миф о кофе и чае

09.04.26 15:20

У Путина дали новый ответ на предложения Украины по пасхальному перемирию

09.04.26 15:09

Эксперты ухудшили прогноз по росту экономики Украины

09.04.26 15:02

В прошлом марте в Украине ускорилась инфляция

09.04.26 14:43

Американцы установили, что люди стали меньше разговаривать

09.04.26 12:50

Сырский озвучил ошеломляющую статистику с фронта

09.04.26 09:25

«Укрэнерго» вернуло графики отключений на 9 апреля

08.04.26 16:20

В ОП рассказали, снизят ли мобилизационный возраст в Украине

08.04.26 10:45

В Украине усилили контроль за должниками

08.04.26 09:58

Генштаб озвучил потери оккупантов по состоянию на 8 апреля

08.04.26 09:06

Трамп согласился прекратить бомбардировки Ирана. Израиль присоединился

08.04.26 03:21

Вэнс обвинил Европу в начале войны в Украине

07.04.26 16:18

Вэнс выдвинул скандальное обвинение против Украины

07.04.26 13:44

Киевляне могут остаться без отопления следующей зимой

07.04.26 10:13

Украина впервые обошла Россию по количеству дроновых атак, — СМИ

02.04.26 20:02

Орбан потребовал снять санкции с России

03.04.26 15:06

Зеленский пригласил Папу Римского в Украину

03.04.26 09:21

ДТП в Харьковской области: столкнулись грузовик и поезд

03.04.26 13:15

Действия Трампа, направленные против НАТО, дали неожиданный результат, — Politico

02.04.26 19:58

Жена Трампа вновь помогла вернуть украинских детей

04.04.26 19:44

«Порошенко играет в оппозицию в связке с Ермаком», - волонтер

03.04.26 11:50

Минобороны анонсировало изменения в мобилизации

03.04.26 16:49

Зеленский принял важное решение по поводу крымских татар

03.04.26 16:42

В Кремле утверждают, что не ставили Украине дедлайн для выхода из Донбасса

03.04.26 09:08

Келлог предложил США создать альтернативу НАТО вместе с Украиной

Фото и Видео
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
fraza.com
Новости блогосферы
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии
05.04.26 11:06

Запад посылает сигнал украинцам: либо легализуешься, либо пакуй чемоданы
18.03.26 18:39

Облавы ТЦК: после войны мы еще много лет будем отхаркивать это «необходимое зло»

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди