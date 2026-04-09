США игнорируют убедительные доказательства того, что Россия помогает Ирану наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке, ведь «доверяют» российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает The Guardian.

По его словам, он пытался привлечь внимание Белого дома к тесному сотрудничеству между РФ и Ираном.

Зеленский добавил, что российские военные спутники сфотографировали объекты критической энергетической инфраструктуры в странах Персидского залива и в Израиле, а также местонахождение американских военных баз в этом регионе. Глава государства подчеркнул, что Россия передала эти данные и снимки иранскому режиму, чтобы облегчить ему осуществление атак.

«Я говорил об этом публично. Слышали ли мы реакцию США в адрес России с требованием прекратить это? Проблема в том, что они доверяют Путину. И это жаль», — заявил Зеленский.

Президент сказал, что команда Дональда Трампа не смогла «по-настоящему понять детали того, чего хочет Россия».

Когда его спросили, почему так произошло, он ответил, что два советника президента США, Стив Виткофф и Джаред Кушнер, «провели слишком много времени» с Путиным и его высокопоставленными чиновниками.

По словам украинского лидера, он лучше понимает психологию Путина и его истинные военные цели, чем Белый дом. Он подчеркнул, что Путин не остановится, если захватит Донбасс, а затем попытается оккупировать областные центры, а именно Днепр и Харьков.

«Мы должны признать, что американцы частично считают, что [Донецкий регион] для нас ничего не значит. Они не хотят признавать, что Путин будет им лгать и что он может продолжать оккупацию даже после таких шагов. Американцы уверены, что могут доверять Путину», — заявил президент.

Также Зеленский назвал визит вице-президента Джей Ди Венса в Будапешт, который агитировал за премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, «бесполезным».

В то же время он заверил, что не планирует вмешиваться в воскресные выборы, подчеркнув, что именно венгерский народ должен решить, кого поддержать.

Кроме того, украинский лидер считает, что Европе необходимо максимально увеличить свою силу в то время, когда США угрожают выйти из НАТО. По его словам, Европейский Союз должен объединить силы с Украиной, Великобританией, Турцией и Норвегией, чтобы создать военный блок, который будет достаточно большим для сдерживания РФ.

«Без Украины и Турции у Европы не будет армии, подобной российской. С Украиной, Турцией, Норвегией и Великобританией вы будете контролировать безопасность на морях, а не на одном море», — объяснил он, добавив, что уверен: Киев однажды присоединится к ЕС.

