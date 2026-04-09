Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

Корабли, самолеты и военнослужащие США останутся вокруг Ирана, пока стороны не заключат и не выполнят мирное соглашение. Об этом заявил американский президент США Дональд Трамп в Truth Social.

«Все корабли, самолеты и военный персонал США, с дополнительными боеприпасами, вооружением и всем остальным, что уместно и необходимо для смертельного преследования и уничтожения уже существенно ослабленного врага, останутся на местах в Иране и вокруг него до тех пор, пока не будет полностью выполнено настоящее соглашение, достигнутое в Иране», — написал политик.

Трамп добавил, если по какой-то причине «это не будет сделано, тогда начнется стрельба лучше и мощнее, чем кто-либо когда-либо видел ранее».

«Это было согласовано давно, и несмотря на всю фальшивую риторику о противоположном — без ядерного оружия, и Ормузский пролив будет открытым и безопасным», — подчеркнул президент США.

Напомним, в Иране заявили, что США нарушили 3 из 10 пунктов рамочного соглашения еще до начала переговоров. Также Тегеран предупредил, что может выйти из соглашения со США, если Израиль не прекратит масштабные атаки на Ливан.