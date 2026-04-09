Генштаб оценил потери РФ по состоянию на 9 апреля

Александр Панько
09.04.26 13:26
С 24 февраля 2022 года по 9 апреля 2026 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 1 307 540 человек (+1040 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожены:

— 11 847 (+1) танков,

— 24 370 (+2) бронемашин,

— 39 689 (+64) артиллерийских систем,

— 1 724 (+1) РСЗО,

— 1 341 (+0) средство ПВО,

— 435 (+0) самолетов,

— 350 (+0) вертолетов,

— 227 539 (+2238) БПЛА оперативно-тактического уровня,

— 4 517 (+0) крылатых ракет,

— 35 (+0) кораблей/катеров,

— 2 (+0) подводных лодки,

— 88 332 (+229) единиц автомобильной техники и автоцистерн,

— 4 119 (+2) единиц специальной техники.

Напомним, украинская разведка получила секретные данные о потерях РФ.

