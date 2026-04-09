Трамп после встречи с Рютте высказался о НАТО

После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп вновь подчеркнул, что Альянс не оказал должной поддержки США в критические моменты. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social в четверг, 9 апреля.

«НАТО не было рядом, когда мы в нем нуждались, и его не будет рядом, если он нам снова понадобится», — в очередной раз заявил Трамп.

Он также затронул тему Гренландии, напомнив о «большом куске льда, который плохо управляется». Это стало очередной демонстрацией его заинтересованности этим регионом.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи с Дональдом Трампом заявил, что американский президент выражает недовольство уровнем участия некоторых союзников в конфликте с Ираном.