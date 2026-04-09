Кремль сделал новое заявление о переговорах с Киевом

Перемирие между США и Ираном «дало шанс на прогресс» в мирных переговорах между Россией и Украиной. Об этом 9 апреля заявили в Москве, одновременно указав на одно важное условие для этого.

Все зависит от того, кого Соединенные Штаты назначат своим представителем в переговорах с Тегераном, отметил представитель Министерства иностранных дел России Родион Мирошников в комментарии российскому изданию Известия.

Мирошников напомнил, что переговорный процесс по урегулированию ситуации в Украине оказался на паузе из-за войны на Ближнем Востоке. Однако сейчас перемирие между США и Ираном открывает возможности для возобновления трехсторонних переговоров с участием Украины, России и Соединенных Штатов.

Москва уверяет, что не будет препятствовать этому процессу, но подчеркивает, что дальнейшее развитие событий зависит от шагов Вашингтона в отношениях с Ираном. В частности, ключевую роль сыграет вопрос участия американских чиновников.

«Если это те же самые чиновники, то этот момент может быть несколько отложен, что одновременно не является кардинальным препятствием для продолжения или движения по переговорной дорожке по урегулированию в Украине», — подчеркнул российский чиновник.

В Москве также ожидают возможного прибытия американской делегации для обсуждения вопросов по войне в Украине в ближайшее время.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский в марте выразил готовность к новым трехсторонним встречам ради мира. Однако он отмечал, что главным препятствием остаётся нежелание российской стороны проводить эти переговоры на территории США.