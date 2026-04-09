МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Соглашение с Ираном предусматривает, что у него никогда не будет ядерного оружия, — Хегсет

Соглашение с Ираном предусматривает, что у него никогда не будет ядерного оружия, — Хегсет

Александр Панько
09.04.26 10:49
Соглашение с Ираном предусматривает, что у него никогда не будет ядерного оружия, — Хегсет

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что возможное перемирие с Ираном не означает никаких уступок по вооружениям Тегерана. По его словам, условием мира является полный отказ Ирана от ядерного оружия. Об этом Хегсет заявил во время пресс-конференции в Пентагоне.

Он подчеркнул, что Иран «никогда, ни при каких обстоятельствах» не должен получить ядерный арсенал.

«Согласно условиям соглашения, любые ядерные материалы, которые им не положено иметь, будут изъяты — любые материалы», — добавил он.

Хегсет отметил, что иранские ядерные объекты находятся под круглосуточным наблюдением с воздуха. Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп изначально четко определил свою позицию: «иранского ядерного оружия не будет».

«Трамп с самого начала четко заявил: иранского ядерного оружия не будет. Точка. Конец», — подчеркнул министр.

Кроме того, глава Пентагона заявил, что Иран больше не должен иметь возможности производить ракеты, пусковые установки и беспилотники. По его словам, соответствующие заводы «сравнены с землей».

Накануне Дональд Трамп заявил, что США готовы к двухнедельному перемирию с Ираном, если за это время удастся заключить мирное соглашение. В ответ иранская сторона пообещала на две недели возобновить судоходство в Ормузском проливе.

В то же время в интервью Sky News Трамп предупредил, что Вашингтон готов вернуться к боевым действиям, если договоренность не будет соответствовать американским условиям.

Тэги: Иран, соглашение, Пит Хегсет

Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
