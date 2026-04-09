Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что возможное перемирие с Ираном не означает никаких уступок по вооружениям Тегерана. По его словам, условием мира является полный отказ Ирана от ядерного оружия. Об этом Хегсет заявил во время пресс-конференции в Пентагоне.

Он подчеркнул, что Иран «никогда, ни при каких обстоятельствах» не должен получить ядерный арсенал.

«Согласно условиям соглашения, любые ядерные материалы, которые им не положено иметь, будут изъяты — любые материалы», — добавил он.

Хегсет отметил, что иранские ядерные объекты находятся под круглосуточным наблюдением с воздуха. Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп изначально четко определил свою позицию: «иранского ядерного оружия не будет».

«Трамп с самого начала четко заявил: иранского ядерного оружия не будет. Точка. Конец», — подчеркнул министр.

Кроме того, глава Пентагона заявил, что Иран больше не должен иметь возможности производить ракеты, пусковые установки и беспилотники. По его словам, соответствующие заводы «сравнены с землей».

Накануне Дональд Трамп заявил, что США готовы к двухнедельному перемирию с Ираном, если за это время удастся заключить мирное соглашение. В ответ иранская сторона пообещала на две недели возобновить судоходство в Ормузском проливе.

В то же время в интервью Sky News Трамп предупредил, что Вашингтон готов вернуться к боевым действиям, если договоренность не будет соответствовать американским условиям.