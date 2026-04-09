Стало известно, кто будет договариваться с Ираном со стороны США

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер представят американскую сторону на запланированных в Пакистане переговорах с Ираном. Об этом сказал президент США Дональд Трамп в интервью для New York Post в среду, 8 апреля.

«У нас будут на месте Стив Уиткофф, Джаред Кушнер. Может, вице-президент США Джей Ди Венс, я не знаю. Это вопрос безопасности», — заявил он.

Трамп заверил, что переговоры тет-а-тет представителей США и Ирана «состоятся очень скоро».

Напомним, накануне ночью Дональд Трамп согласился приостановить атаки на Иран на две недели в обмен на полное открытие Ормузского пролива и продолжение переговоров. В свою очередь Иран согласился разблокировать Ормузский пролив в обмен на прекращение бомбардировок.