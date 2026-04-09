В Украине рассматривают создание Офиса призыва вместо ТЦК

В Украине рассматривают возможность реформирования системы территориальных центров комплектования с распределением их функций. Об этом сообщил народный депутат Роман Костенко, передают СМИ.

По его словам, вместо ТЦК могут создать отдельные структуры — Офис призыва или Офис комплектования. Речь идет о разделении нынешних функций на две части: социальную и непосредственно мобилизационную.

Костенко отметил, что такая реформа должна сделать систему более прозрачной и эффективной.

Напомним, в Минобороны опровергли слухи о мобилизации по-новому.