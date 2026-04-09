Рютте обсудил с Трампом претензии США к НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи с Дональдом Трампом заявил, что американский президент выражает недовольство уровнем участия некоторых союзников в конфликте с Ираном. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает CNN.

Как отметил Рютте, разговор прошел в откровенном ключе. Он заметил, что понимает позицию США, но подчеркнул, что европейские страны вносят значительный вклад другими способами: обеспечивая логистику, предоставляя воздушное пространство и открывая свои военные базы.

Ранее в администрации Белого дома заявили, что некоторые союзники НАТО «не оправдали ожиданий», недостаточно поддержав США и Израиль в первые дни военных действий. Это обострило дискуссию о возможном выходе Соединенных Штатов из Альянса. Однако Рютте избежал четкого ответа на вопрос о том, рассматривалась ли эта угроза во время переговоров. Он подчеркнул, что Трамп внимательно выслушал его аргументы, и добавил, что значительная часть европейских стран разделяет стремления США по ограничению иранского влияния.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп намерен обсудить с Марком Рютте возможный выход США из НАТО. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, этот вопрос уже поднимался ранее и вновь оказался в центре внимания во время нынешней встречи.