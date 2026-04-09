Трамп анонсировал «тесное сотрудничество» с Ираном

США собираются «тесно сотрудничать» с Ираном. Взамен Тегеран не будет осуществлять обогащение урана. Об этом американский президент Дональд Трамп написал в собственной соцсети Truth Social.

По его мнению, Иран «прошел через очень продуктивную смену режима».

«Обогащения урана не будет, и Соединенные Штаты, совместно с Ираном, выкопают и изымут всю глубоко закопанную бомбардировщиками В-2 ядерную „пыль“», — написал Трамп.

Он подчеркнул, что иранская ядерная программа находится и будет находиться под очень строгим спутниковым наблюдением, упомянув в этом контексте Космические войска США, и сообщил, что с момента нападения на Иран «все осталось нетронутым».

«Мы ведем и будем вести переговоры с Ираном по поводу ослабления тарифов и санкций. Многие из 15 пунктов (плана по прекращению войны) уже согласованы», — заверил Трамп.

Чуть позже он проинформировал, что все страны, которые поставляют оружие Ирану, немедленно будут облагаться пошлиной в 50% на все товары, продаваемые в США.

«Никаких исключений или льгот не будет!», — заверил Трамп.

Напомним, накануне ночью Дональд Трамп согласился приостановить атаки на Иран на две недели в обмен на полное открытие Ормузского пролива и продолжение переговоров. В свою очередь Иран согласился разблокировать Ормузский пролив в обмен на прекращение бомбардировок.

Также Трамп анонсировал «много позитивных действий» и заявил, что США помогут с проходом судов в Ормузе.