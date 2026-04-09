«Укрэнерго» вернуло графики отключений на 9 апреля

В четверг, 9 апреля, во всех регионах Украины вынужденно будут действовать отключения электроэнергии. Об этом сообщило «Укрэнерго».

Меры ограничения потребления будут действовать:

— 07:00 — 23:00 — графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

— 07:00 — 22:00 — графики почасовых отключений (для всех категорий потребителей)

«Причина применения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты», — заявили в «Укрэнерго» и посоветовали следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго.

Напомним, утром в среду в восьми областях Украины были отключения электроэнергии из-за российских обстрелов и непогоды. На фоне этого были изменены объемы графиков отключений. С 7:00 до 22:00 должны были действовать графики ограничения мощности для промышленности. А с 11:00 до 13:00 — графики почасовых отключений для населения.