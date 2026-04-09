Рассекречен возможный создатель Bitcoin

Издание The New York Times провело интересное расследование. Был назван возможный создатель Bitcoin.

В публикации сказано: «Создатель Bitcoin скрывался под псевдонимом Сатоши Накамото в течение семнадцати лет, но цепочка улик, запрятанных глубоко в криптовалютной истории, привела к 55-летнему программисту по имени Адам Бэк».

Это британский криптограф и глава блокчейн-компании Blockstream.

Указывается, что Адам Бэк изобрел систему Hashcash, которую Сатоши Накамото позаимствовал для майнинга Bitcoin.

При этом указывается на такие косвенные факторы, как схожие идеи и слова.

Примечательно, что Адам Бэк в социальной сети X опроверг эту теорию, заверив, что не знает, кем является Сатоши Накамото.

