США хотят силой отобрать уран у Ирана

США хотят отобрать уран у Ирана. Об этом сказал глава Пентагона Пит Хегсет.

Чиновник заявил: «Что касается урана, мы за ним следим».

Добавляется: «Прямо сейчас он зарыт. И мы следим за ним. Мы знаем точно, что у них есть. И они знают это. И либо они дадут его нам, либо же мы заберем его, мы достанем его».

Отмечается: «Если нам придется сделать что-то еще самим, как мы поступили в операции «Полуночный молот» (похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро), то мы оставляем для себя такую возможность».

Ранее Трамп согласился прекратить бомбардировки Ирана.