Россия планирует создать «буферную зону» еще и в Винницкой области

Россия планирует создать так называемую «буферную зону» в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

По его словам, россияне все время меняют свои планы, прежде всего — дедлайны для их выполнения. В то же время основное их внимание в этом году будет сосредоточено на Донбассе.

«И также при благоприятных для них условиях они будут развивать и наращивать усилия на Южном направлении — это Александровский и весь Запорожский направление», — сказал Палиса.

Заместитель главы ОП подчеркнул, что в РФ остаются в планах создание так называемой «буферной зоны» в Харьковской, Сумской и Черниговской областях, создание условий для попытки захвата Запорожья и Херсонщины и в долгосрочной перспективе оккупировать Николаевскую и Одесскую области.

«Более того, у них в планах даже появился пункт относительно создания „буферной зоны“ в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. Это впервые зафиксированы у них планы такого характера. Откровенно говорю, что паниковать здесь не стоит, потому что на данный момент я не вижу у них сил для реализации всех этих намерений», — подчеркнул Палиса.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин приказал в 2026 году расширить так называемую «буферную зону» на северо-востоке Украины. Речь о Сумской и Харьковской областях, которые граничат с РФ.

Российские военные планируют создать 20-километровую «буферную зону» вдоль границы на Сумщине и Харьковщине. Именно поэтому захватывают приграничные сёла.