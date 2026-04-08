ООН прогнозирует Украине существенное сокращение молодежи к 2050 году

В Украине к 2050 году количество молодых людей может сократиться втрое — до 6,6% населения, что станет самым низким показателем в мире, сообщает ООН.

Заместитель директора по научной работе Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины Александр Гладун в интервью ТСН прокомментировал точность таких прогнозов.

Гладун отметил, что последний прогноз ООН делала в 2024 году, на его основе и рассчитан процент молодежи. В то же время, демограф не знает, как проводился расчет, поскольку при разработке демографического прогноза закладываются определенные гипотезы.

«И они касаются рождаемости, смертности и миграции населения. Причем смертность и миграцию нужно еще и по возрастным группам прогнозировать. Что сделать в условиях полномасштабной войны крайне трудно или практически невозможно», — пояснил Гладун.

Демограф добавил, что прогноз до 2050 года в демографии считается долгосрочным.

«Долгосрочные прогнозы следует рассматривать не как какой-то приговор, а как определенное предупреждение: что может произойти, если гипотезы, заложенные в прогноз, сбудутся. Если это не устраивает государство, тогда необходимо принимать меры, чтобы этого не произошло. Поэтому это не приговор, а лишь предупреждение», — отметил он.

Кроме того, Гладун также подчеркнул, что нужно смотреть, кого в ООН считают молодежью. Также демограф считает важным и то, на какой территории Украины проводился подсчет граждан, ведь есть и неподконтрольная территория. Ему неизвестно, какой год окончания войны в ООН заложили в свой прогноз.

Поэтому Гладун пояснил, что для того, чтобы профессионально прокомментировать этот прогноз, нужно еще провести небольшое научное исследование.

«Поэтому не следует воспринимать этот прогноз как приговор. То, что в Украине демографическая ситуация плохая, доказывать никому не нужно. А вот каким будет ее дальнейшее развитие, зависит от многих факторов», — заявил демограф.

Прежде всего, он отметил, что все будет зависеть от того, в каком году закончится война в Украине, от условий ее окончания, от политики украинских властей в области внутренней экономической, демографической и социальной сферы.

«Плюс политика тех государств, особенно европейских, где сейчас находятся миллионы наших граждан. Все это повлияет на результаты прогноза, и мы не можем определить, в какой комбинации все это сработает», — добавил он.

Напомним, Украина лишилась почти половины трудоспособного населения.