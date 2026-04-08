Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В США дали неутешительный прогноз о ценах на топливо

В США дали неутешительный прогноз о ценах на топливо

Александр Панько
08.04.26 12:44
Цены на топливо в мире могут продолжать расти в течение нескольких месяцев даже после того, как Ормузский пролив будет открыт. Об этом заявило Управление энергетической информации США (EIA), сообщает Reuters.

Согласно прогнозу EIA, динамика цен на топливо зависит от ряда факторов, в том числе длительности закрытия Ормузского пролива и объема добычи нефти на Ближнем Востоке.

«Так же как мы никогда раньше не видели закрытия пролива, мы никогда не видели и его открытия. Как именно это будет выглядеть — еще предстоит выяснить», — отметили в Управлении энергетической информации США.

EIA считает, что на полное восстановление потоков через Ормузский пролив уйдут месяцы даже после завершения войны США против Ирана. Неопределенность вокруг возможных перебоев с поставками может удерживать цены на нефть на высоком уровне.

При этом сейчас цены на дизель растут еще быстрее, чем на бензин, поскольку страны Ближнего Востока являются ключевыми поставщиками.

Напомним, после начала войны на Ближнем Востоке Иран закрыл Ормузский пролив. Это вызвало резкий скачок цен на нефть, в результате чего цены на топливо также взлетели.

Тэги: США, цена, топливо

07.04.26 10:20

Бизнес скандального Владислава Гельзина засветился в реестрах РФ?

Автор: Володимир Ужвій, для «Фраза»

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин
18.03.26 18:57

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин

Автор: «Фраза»

Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
08.04.26 13:52

NASA показало обратную сторону Луны

08.04.26 13:29

ООН прогнозирует Украине существенное сокращение молодежи к 2050 году

08.04.26 12:32

Норвегия присоединилась к соглашению о Спецтрибунале против РФ

08.04.26 11:47

США и Иран отрапортовали о победе друг над другом

08.04.26 11:24

В Европе отреагировали на угрозы со стороны Москвы странам Балтии

08.04.26 10:45

В Украине усилили контроль за должниками

08.04.26 10:27

Трамп сделал заявление по Ормузскому проливу

08.04.26 10:14

Стало известно место и дата начала переговоров между Ираном и США

08.04.26 10:02

Орбан уверяет, что ЕС хочет отправить свои войска в Украину

08.04.26 09:58

Генштаб озвучил потери оккупантов по состоянию на 8 апреля

08.04.26 09:06

Трамп согласился прекратить бомбардировки Ирана. Израиль присоединился

08.04.26 03:21

Вэнс обвинил Европу в начале войны в Украине

07.04.26 16:18

Вэнс выдвинул скандальное обвинение против Украины

07.04.26 13:44

Киевляне могут остаться без отопления следующей зимой

07.04.26 10:13

Украина впервые обошла Россию по количеству дроновых атак, — СМИ

07.04.26 09:23

Генштаб подсчитал новые потери армии России

07.04.26 07:04

Зеленский информировал, где сейчас больше всего активничают россияне

06.04.26 13:33

Трамп сделал странное заявление по поводу НАТО и Путина

02.04.26 08:19

Трамп может оставить Украину без оружия – Financial Times

02.04.26 16:13

Медик рассказал о бананах кое-что интересное

01.04.26 16:17

Япония дала Украине почти 1,3 миллиарда долларов

02.04.26 13:54

Эстония неожиданно «наехала» на США

02.04.26 20:02

Орбан потребовал снять санкции с России

02.04.26 04:19

В Польше ответили на угрозу Трампа выйти из НАТО

01.04.26 14:28

Трамп пригрозил выходом США из НАТО

02.04.26 12:01

Японский профессор поведал, какое питание снижает риск смерти

03.04.26 15:06

Зеленский пригласил Папу Римского в Украину

02.04.26 19:58

Жена Трампа вновь помогла вернуть украинских детей

На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
