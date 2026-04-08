Норвегия присоединилась к соглашению о Спецтрибунале против РФ

Норвегия официально выразила намерение присоединиться к Расширенному частичному соглашению о Руководящем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Об этом сообщила заместитель Офиса президента Украины Ирина Мудра на своей Facebook-странице и выразила благодарность за поддержку со стороны Осло.

«Это действительно важная новость для Украины — и еще один сильный сигнал, что справедливость не стоит на месте, а уверенно движется вперед. Каждое такое решение приближает создание Специального трибунала, который должен обеспечить ответственность за преступление агрессии против Украины... Особенно ценим готовность Норвегии быть среди государств-учредителей Специального трибунала. Это не просто жест поддержки — это конкретный вклад в то, чтобы правосудие стало реальностью», — говорится в ее сообщении.

Норвегия стала 15-й страной, которая официально подтвердила готовность присоединиться к созданию Спецтрибунала, наряду с такими странами:

— Великобритания;

— Эстония;

— Испания;

— Коста-Рика;

— Латвия;

— Литва;

— Люксембург;

— Молдова;

— Нидерланды;

— Германия;

— Словения;

— Украина;

— Хорватия;

— Швеция.

Мудра также призвала тех участников Core Group, которые до сих пор не сделали этого шага, присоединяться.

«Чем шире будет поддержка на старте, тем сильнее будет наш общий сигнал: преступление агрессии не останется безнаказанным», — подчеркнула чиновница.

Как известно, 25 июня 2025 года Украина и Совет Европы подписали соглашение о спецтрибунале против России. Он будет иметь статус международного органа, а не гибридной или национальной институции.