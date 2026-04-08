США и Иран отрапортовали о победе друг над другом

Прессекретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала двухнедельное прекращение огня «победой для Соединенных Штатов», восхваляя усилия американских военных в войне с Ираном. Об этом она написала в ночь на среду, 8 апреля в соцсети Х.

По ее словам, США выполнили и перевыполнили свои основные военные цели за 38 дней.

«Успех наших военных создал максимальное влияние, позволив президенту Трампу и его команде начать сложные переговоры, которые теперь создали возможности для дипломатического решения и долгосрочного мира. Кроме того, президент Трамп добился повторного открытия Ормузского пролива», — написала Ливитт.

«Никогда не стоит недооценивать способность президента Трампа успешно продвигать интересы Америки и быть посредником в установлении мира», — резюмировала Ливитт.

В свою очередь Высший совет национальной безопасности Ирана утверждает, что США «в своей несправедливой, незаконной и преступной войне против иранского народа потерпели бесспорное, историческое и сокрушительное поражение». Об этом говорится в заявлении совета, которое цитирует К24.

Совет отметил, что иранский народ «должен знать, что благодаря усилиям своих сыновей и их историческому присутствию враг уже более месяца умоляет прекратить интенсивный огонь Ирана и сопротивление».

Совет заявил, что под руководством Верховного лидера аятоллы Сейеда Моджтабы Хаменеи и с согласия Высшего совета национальной безопасности, а также учитывая то, что он назвал преимуществом Ирана на поле боя и неспособностью врага воплотить свои угрозы в жизнь, в Исламабаде состоятся переговоры с целью согласования деталей в течение максимум 15 дней.

В заявлении добавляется, что «США были вынуждены принять предложение Ирана из 10 пунктов».

По версии Тегерана, Вашингтон согласился на следующее:

— обязательство о ненападении;

— сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом;

— согласие на обогащение урана;

— отмена всех первичных санкций;

— отмена всех вторичных санкций;

— прекращение действия всех резолюций Совета Безопасности ООН;

— прекращение действия всех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ;

— выплата компенсации Ирану;

— вывод американских боевых сил из региона;

— прекращение войны на всех фронтах, включая войну против «Хезболлы» в Ливане.

Однако стоит отметить, что Трамп в своих соцсетях писал лишь о готовности обсудить предложение из 10 пунктов.

Напомним, этой ночью президент США Дональд Трамп заявил, что готов приостановить на две недели бомбардировки Ирана в обмен на полное открытие Ормузского пролива и продолжение переговоров. Тегеран сообщил, что согласился разблокировать Ормузский пролив в обмен на прекращение атак.