В Европе отреагировали на угрозы со стороны Москвы странам Балтии

Представитель Еврокомиссии Тома Ренье после угроз России в адрес государств Балтии заявил, что нападение на одну страну-члена ЕС будет расцениваться как нападение на весь Союз.

Такое заявление Ренье сделал 7 апреля, отвечая на вопрос об угрозах России балтийским государствам из-за предоставления Украине неба для ударов по территории РФ.

«Нападение на одно из наших государств-членов — это нападение на ЕС в целом», — подчеркнул представитель Еврокомиссии.

В то же время он отметил, что в Еврокомиссии «видели сообщения в СМИ» о таких угрозах со стороны России.

Кроме того, Ренье напомнил о четырех флагманских инициативах, направленных на защиту государств-членов ЕС от внешнего вмешательства. Среди них он назвал инициативу по защите от дронов и «Воздушный щит», которые сейчас являются приоритетными для Евросоюза.

Напомним, в последнее время западные медиа и разведки активно обсуждают риск прямого столкновения России с НАТО уже в 2026-2027 годах.