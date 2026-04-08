В Украине усилили контроль за должниками

Верховная Рада 7 апреля приняла евроинтеграционный законопроект № 14005 о упрощении исполнительного производства через цифровизацию. За соответствующее решение проголосовали 250 народных депутатов.

Согласно закону, судебные решения и другие исполнительные документы смогут выдаваться в электронной форме с цифровой подписью и передаваться к исполнению без задержек.

Также предусмотрено создание обновленной автоматизированной системы исполнительного производства, которая будет распределять дела между государственными исполнителями, формировать документы и направлять их сторонам. Система позволит получать данные о имуществе, доходах и счетах должников из государственных реестров.

Кроме того, усиливается контроль за должниками: проверка в Едином реестре должников будет осуществляться автоматически, а в случае внесения в реестр могут ограничиваться операции с имуществом.

Банки обяжут сообщать об открытии и закрытии счетов должников. Тогда как исполнители получат более широкий доступ к информации о средствах и операциях.

Отдельно вводится автоматический обмен данными между реестрами. Это, в свою очередь, позволит оперативно накладывать и снимать аресты с имущества.

