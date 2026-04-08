Трамп сделал заявление по Ормузскому проливу

США помогут с проходом судов в Ормузском проливе, который был заблокирован Ираном в ответ на военную операцию Штатов и Израиля. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social в среду, 8 апреля.

Американский лидер анонсировал «много позитивных действий» и заявил, что Иран в ближайшее время сможет начать процесс восстановления. Что он имеет в виду, не уточнил.

«Иран этого хочет, им уже надоело! Так же, как и всем остальным! США помогут решить проблему заторов в Ормузском проливе. Будет много позитивных действий! Заработают большие деньги. Иран сможет начать процесс восстановления. Мы будем загружать всевозможные товары и просто „висеть“ там (в Ормузском проливе), чтобы убедиться, что все идет хорошо. Я уверен, что так и будет. Так же, как это происходит в США, это может стать золотым веком Ближнего Востока», — написал Трамп.

Напомним, в ночь на 8 апреля, когда заканчивался ультиматум США, президент Дональд Трамп согласился приостановить на две недели бомбардировки Ирана в обмен на полное открытие Ормузского пролива и продолжение переговоров.

Со своей стороны Иран согласился разблокировать Ормузский пролив в обмен на прекращение атак.