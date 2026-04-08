Стало известно место и дата начала переговоров между Ираном и США

Пакистан примет в своей столице, Исламабаде, представителей Ирана и США. Переговоры начнутся в пятницу, 10 апреля. Об этом сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, который выступал посредником во время переговоров о двухнедельном прекращении огня.

«Я рад объявить, что Исламская Республика Иран и Соединённые Штаты Америки вместе со своими союзниками договорились о немедленном прекращении огня повсюду, включая Ливан и другие регионы, НЕМЕДЛЕННО», — написал Шариф в соцсети X.

Он выразил надежду, что дальнейшие переговоры в Исламабаде позволят урегулировать все споры.

«Мы искренне надеемся, что „Исламабадские переговоры“ приведут к достижению устойчивого мира, и рассчитываем поделиться ещё большим количеством хороших новостей в ближайшие дни», — написал премьер-министр Пакистана.

Напомним, этой ночью Иран и США договорились о двухнедельном прекращении огня. К перемирию присоединился также Израиль. После этого Иран согласился разблокировать Ормузский пролив.