Иран посмеялся над Трампом за недавние угрозы

Аккаунты посольства Ирана в социальных сетях развернули шквал нападок на президента США Дональда Трампа из-за его недавних угроз, полных бранных высказываний. Об этом сообщает Politico.

Тегеран раскритиковал Трампа после того, как он в агрессивном посте на своей платформе социальных сетей Truth Social пообещал нанести удары по иранской гражданской инфраструктуре, включая электростанции и мосты, если не будет достигнуто соглашение о возобновлении работы стратегически важного водного пути.

«Вторник будет Днем электростанции и Днем моста, все в одном флаконе, в Иране», — написал он.

«Ничего подобного не будет!!! Откройте проклятый пролив, сумасшедшие вы, или будете жить в аду», — добавил он еще к ряду угроз.

Посольство Ирана в Таиланде предложило президенту следить за своим «языком», тогда как посольство Тегерана в Австрии написало: «Когда вы слушаете его, закройте глаза... вы почти можете увидеть пещерного человека каменного века в зебровой шкуре, который размахивает палкой и относится к дикости как к повседневной жизни».

Посольство Ирана в Индии заявило: «Ругань и оскорбления — это поведение злопамятных неудачников».

Посольство Тегерана в Финляндии заявило, что пост Трампа свидетельствует о его «незнакомстве с надлежащим этикетом и моралью в социальных сетях»

Несколько других аккаунтов X, которые якобы являются иранскими посольствами в разных других странах, также присоединились к троллингу. Но хотя посольства Австрии, Индии и Финляндии имели серые отметки, указывающие на то, что они являются официальными аккаунтами, другие не удалось сразу проверить.

Напомним, Трамп пригрозил «разнести всю страну за один вечер», вернув ее в «каменный век».