Член Палаты представителей от Демократической партии Яссамин Ансари объявила о внесении статей об импичменте против министра обороны США Пита Хегсета из-за его действий в отношении операций США в Иране. Об этом сообщает Axios.

«Хегсет своей безрассудной угрозой американским военнослужащим и повторяющимися военными преступлениями заслуживает импичмента и отстранения от должности», — заявила конгрессвумен.

Ансари, которая имеет иранское происхождение, также призвала кабинет Трампа активировать 25 поправку к Конституции, чтобы устранить самого президента.

«Откройте проклятый пролив, безумные уроды, иначе будете жить в аду — просто подождите! Слава Аллаху», — написал Трамп на Пасху.

Демократка назвала эти заявления «безумными» и заявила, что судьба американских солдат и иранского народа поставлена на карту.

Издание The Hill пишет, что Пентагон поспешно отменил запланированную на вторник пресс-конференцию Хегсета и главы Комитета начальников штабов Дэна Кейна. Причину отмены пресс-брифинга не назвали.

СМИ пишут, что шансы на импичмент близки к нулю — республиканцы контролируют обе палаты Конгресса. Но сам факт того, что демократы всерьез обсуждают устранение главы Пентагона и президента, говорит о глубоком кризисе в американской элите.

Напомним, в понедельник Хегсет анонсировал самые масштабные удары по Ирану. А Трамп пригрозил «разнести всю страну за один вечер», вернув ее в «каменный век».