В Харькове мужчина ударил ножом военного ТЦК

В Харькове в понедельник, 6 апреля, мужчина напал с ножом на военнослужащих ТЦК. В результате инцидента есть раненый. Об этом сообщает Харьковский областной ТЦК и СП в Facebook.

В ТЦК отметили, что нападение произошло во время проведения мер по оповещению военнообязанных.

«В результате нападения один из военнослужащих получил ранение ножом в живот и был доставлен в больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сказано в сообщении территориального центра комплектования.

После нападения мужчина сбежал. Его объявили в розыск.

В ТЦК обратили внимание, что за нападение на военнослужащих ТЦК, оскорбления, сопротивление будут неминуемые последствия. Будет административная или уголовная ответственность.

Напомним, на прошлой неделе во Львове мужчина ударил ножом в горло военнослужащего ТЦК. Инцидент произошел возле улицы Выговского.

Несмотря на то, что пострадавшего доставили в больницу, в результате полученного ранения военнослужащий ТЦК погиб.