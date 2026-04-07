Региональные

Украинцев напугали «Шахедами» из Беларуси

Александр Панько
07.04.26 11:23
СМИ пишут, что РФ планирует создать на территории Беларуси базы для запуска дальнобойных дронов, что приведет к усилению угрозы для Украины. В то же время советник министра обороны Сергей «Флеш» Бескрестнов заявил об искажении информации. Об этом сообщает Forbes и заявление Бескрестнова в Telegram.

Издание со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского пишет, что размещение этих баз позволит РФ осуществлять более частые и более опасные атаки. Расстояние от потенциального места их расположения до Киева составляет всего 440 км, что сокращает время реагирования украинской ПВО.

Кроме того, Forbes сообщает о планах создать по меньшей мере четыре наземных пункта управления дронами на территории Беларуси. Оно также приводит слова Зеленского о том, что страна-агрессор собирается и в дальнейшем использовать территорию Беларуси для размещения инфраструктуры управления дальнобойными дронами.

Согласно информации СМИ, Россия также может размещать в Беларуси современные баллистические ракеты.

«Мне ничего не известно о строительстве аэродромов для запуска „Шахедов“ из Беларуси. Я в шоке от того, как искажается информация. Такое искажение информации, к сожалению, оказывает психологическое давление на наш народ, которому так трудно», — заявил «Флеш».

Он пояснил, что 23 февраля Зеленский заявил, что в Беларуси было четыре пункта управления «Шахедами» на дальнем расстоянии, однако Украина уничтожила эти антенны. При этом есть информация, что они могут повторить этот опыт.

Бескрестнов добавил, что автор статьи Forbes неправильно сформулировал слова президента Украины и назвал антенны дистанционного управления дронами «базами дальнего действия».

Напомним, украинские хакеры более шести месяцев скрыто наблюдали за российскими операторами дронов и собрали доказательства использования территории Беларуси для атак по Украине.

Позже, 23 февраля, Зеленский намекнул на проведение операций по уничтожению вышек для сопровождения «Шахедов» на территории Беларуси. По его словам, Украина сделала все, «чтобы трех-четырех их уже не было».

07.04.26 10:20

Бизнес скандального Владислава Гельзина засветился в реестрах РФ?

Автор: Володимир Ужвій, для «Фраза»

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин
18.03.26 18:57

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
07.04.26 12:44

Иран посмеялся над Трампом за недавние угрозы

07.04.26 12:25

В США демократы готовят импичмент Хегсету, — СМИ

07.04.26 12:12

Стало известно, как будет работать «Укрпочта» на Пасху

07.04.26 11:53

Президент Кубы поведал о переговорах с американцами

07.04.26 11:48

В Харькове мужчина ударил ножом военного ТЦК

07.04.26 10:57

Трамп может отложить удары по Ирану в последний момент, — Axios

07.04.26 10:33

В Секторе Газа стартовала кампания по изъятию огнестрельного оружия у населения

07.04.26 10:26

В Луцке девушка устроила хаотичную стрельбу прямо на улице

07.04.26 10:13

Украина впервые обошла Россию по количеству дроновых атак, — СМИ

07.04.26 10:13

Украина впервые обошла Россию по количеству дроновых атак, — СМИ

07.04.26 09:23

Генштаб подсчитал новые потери армии России

07.04.26 07:04

Зеленский информировал, где сейчас больше всего активничают россияне

06.04.26 13:33

Трамп сделал странное заявление по поводу НАТО и Путина

06.04.26 11:25

Топливо в Украине продолжает стремительно дорожать

06.04.26 10:18

В одной из областей запретили ночные службы на Пасху

06.04.26 09:29

Генштаб озвучил потери оккупантов по состоянию на 6 апреля

06.04.26 09:11

Трамп назвал Ирану точное время для открытия Ормузкого пролива

03.04.26 11:50

Минобороны анонсировало изменения в мобилизации

03.04.26 09:39

Иран выдвинул новое требование для прекращения войны, - CNN

01.04.26 13:51

Украина готовит новое поколение дронов-перехватчиков

02.04.26 08:19

Трамп может оставить Украину без оружия – Financial Times

01.04.26 16:17

Япония дала Украине почти 1,3 миллиарда долларов

02.04.26 16:13

Медик рассказал о бананах кое-что интересное

02.04.26 13:54

Эстония неожиданно «наехала» на США

02.04.26 20:02

Орбан потребовал снять санкции с России

02.04.26 04:19

В Польше ответили на угрозу Трампа выйти из НАТО

01.04.26 10:51

Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, — Зеленский

01.04.26 14:28

Трамп пригрозил выходом США из НАТО

02.04.26 12:01

Японский профессор поведал, какое питание снижает риск смерти

На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии
05.04.26 11:06

Запад посылает сигнал украинцам: либо легализуешься, либо пакуй чемоданы
18.03.26 18:39

Облавы ТЦК: после войны мы еще много лет будем отхаркивать это «необходимое зло»

