Украинцев напугали «Шахедами» из Беларуси

СМИ пишут, что РФ планирует создать на территории Беларуси базы для запуска дальнобойных дронов, что приведет к усилению угрозы для Украины. В то же время советник министра обороны Сергей «Флеш» Бескрестнов заявил об искажении информации. Об этом сообщает Forbes и заявление Бескрестнова в Telegram.

Издание со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского пишет, что размещение этих баз позволит РФ осуществлять более частые и более опасные атаки. Расстояние от потенциального места их расположения до Киева составляет всего 440 км, что сокращает время реагирования украинской ПВО.

Кроме того, Forbes сообщает о планах создать по меньшей мере четыре наземных пункта управления дронами на территории Беларуси. Оно также приводит слова Зеленского о том, что страна-агрессор собирается и в дальнейшем использовать территорию Беларуси для размещения инфраструктуры управления дальнобойными дронами.

Согласно информации СМИ, Россия также может размещать в Беларуси современные баллистические ракеты.

«Мне ничего не известно о строительстве аэродромов для запуска „Шахедов“ из Беларуси. Я в шоке от того, как искажается информация. Такое искажение информации, к сожалению, оказывает психологическое давление на наш народ, которому так трудно», — заявил «Флеш».

Он пояснил, что 23 февраля Зеленский заявил, что в Беларуси было четыре пункта управления «Шахедами» на дальнем расстоянии, однако Украина уничтожила эти антенны. При этом есть информация, что они могут повторить этот опыт.

Бескрестнов добавил, что автор статьи Forbes неправильно сформулировал слова президента Украины и назвал антенны дистанционного управления дронами «базами дальнего действия».

Напомним, украинские хакеры более шести месяцев скрыто наблюдали за российскими операторами дронов и собрали доказательства использования территории Беларуси для атак по Украине.

Позже, 23 февраля, Зеленский намекнул на проведение операций по уничтожению вышек для сопровождения «Шахедов» на территории Беларуси. По его словам, Украина сделала все, «чтобы трех-четырех их уже не было».