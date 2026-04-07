В Луцке девушка устроила хаотичную стрельбу прямо на улице

В Луцке на Театральной площади девушка устроила хаотичную стрельбу. Об этом сообщил Департамент муниципальной стражи горсовета.

Как видно на видео, девушка устроила своеобразный «тир», хаотично стреляя вокруг.

В результате одна из пуль попала в троллейбус, который как раз осуществлял посадку и высадку пассажиров на остановке. Ударом было повреждено окно транспортного средства.

«К счастью, обошлось без пострадавших — пассажиры и водитель не получили травм. Главное, что прохожих она не травмировала, так как в это время было достаточно людно», — добавили в сообщении.

Правоохранители уже отреагировали на инцидент, по этому факту зарегистрировано производство, продолжаются следственные действия.

В Департаменте подчеркнули, что этот случай в очередной раз демонстрирует важность функционирования и дальнейшего развития систем видеонаблюдения. Так, благодаря развернутой сети камер в рамках программы Безопасный город Луцк идентификация правонарушителей и раскрытие преступлений становятся значительно быстрее и эффективнее.

