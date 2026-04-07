Украина в том месяце впервые с начала полномасштабной войны опередила РФ по количеству дроновых атак. Обе страны также увеличили применение беспилотников и ракет. Об этом говорится в публикации ABC News.

По данным Минобороны страны-агрессора, ее ПВО в марте сбила 7347 украинских дронов — 237 беспилотников ежедневно.

СМИ отмечает, что речь идет о сбитых беспилотниках, при этом количество примененных Украиной дронов остается неизвестным.

Издание сообщило, что, согласно данным Воздушных сил Украины, в прошлом месяце было сбито более 6 462 российских дронов и 138 ракет разных типов. Из них удалось обезвредить или перехватить 5833 беспилотника и 102 ракеты.

В марте страна-агрессор установила новый рекорд по масштабу воздушных атак, применив около 6 600 дронов и ракет. Самый интенсивный удар произошел 24 марта, когда оккупанты нанесли удар по Украине 948 беспилотниками и 34 ракетами.

Издание предполагает, что данные за прошлый месяц свидетельствуют о возможном смещении баланса сил в пользу Украины.

Оно констатирует, что долгосрочные усилия Киева по развитию дронов и ракет начинают давать результат.

Напомним, количество боевых вылетов дронов-перехватчиков, как и число уничтоженных российских целей, в марте выросли почти на 55% по сравнению с февралем.