Трамп рассказал о военных преступлениях в Иране

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность того, что потенциальные удары США по электростанциям и другим объектам критической инфраструктуры в Иране будут считаться военными преступлениями. Он заверил, что его это совсем не беспокоит, сообщает американский телеканал CNN в понедельник, 6 апреля.

Журналисты во время пасхального мероприятия в Белом доме спросили Трампа, могут ли удары США по объектам гражданской инфраструктуры в Иране, которым президент пригрозил нанести, считаться военным преступлением.

«Я не переживаю об этом... Знаете, что такое военное преступление? Военное преступление — это позволить Ирану иметь ядерное оружие», — сказал Трамп в ответ.

Напомним, в последние дни Трамп несколько раз пригрозил массированными атаками, если Иран не разблокирует Ормузский пролив.