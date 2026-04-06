В МАГАТЭ предупредили об опасности радиационной аварии в Иране

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси бьет тревогу. По его словам, в Иране может случиться радиационная авария.

Чиновник считает, что продолжение военной активности вблизи АЭС «Бушер» (действующей станции с большими объемами ядерного топлива) может привести к серьезной радиационной аварии с пагубными последствиями для людей и окружающей среды в Иране и за его пределами.

Кроме этого он призвал прекратить атаки по АЭС и ее окрестностям, обусловив это тем, что они представляют существенную угрозу ядерной безопасности.

Ранее Гросси сделал тревожное заявление по поводу Ирана.