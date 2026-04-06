Орбан сделал очередное гнусное заявление по поводу Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает критиковать Украину. Прозвучало новое скандальное заявление.

Он сказал: «Украина отклонила запрос Венгрии и Словакии на посещение нефтепровода нашими экспертами. Потом ЕС заявил, что отправит туда своих наблюдателей, но пока я не вижу, чтобы они туда попали».

Политик уверяет: «Поведение Украины по отношению к Европе, к Венгрии, выходит за рамки качеств, которые можно было бы ожидать от страны, стремящейся к членству. Поэтому украинцы ежедневно доказывают свою непригодность для членства в ЕС».

Ранее Орбан потребовал снять санкции с России.