В Индии придумали очень странный способ охраны границ

Пограничные силы безопасности Индии, охраняющие границы страны с Пакистаном и Бангладеш, предлагают очень странную инициативу. Как пишет издание The Hindu, они анализируют возможность использования змей и крокодилов в приграничных речных районах с целью предотвращения незаконного проникновения и преступной деятельности.

В публикации сказано: «В служебном сообщении от 26 марта, направленном из штаб-квартиры пограничных силы безопасности во все полевые подразделения, дислоцированные вдоль границы с Бангладеш, говорится, что следует изучить и оценить с оперативной точки зрения целесообразность размещения рептилий (таких как змеи или крокодилы) на уязвимых речных участках границы».

Также добавляется, что использование рептилий осуществляется в соответствии с указаниями министра внутренних дел Индии Амита Шаха.

Отмечается при этом, что, согласно ежегодному отчету министерства внутренних дел Индии за 2024-2025-е годы, граница с Бангладеш проходит по местности со сложным рельефом – через холмы, реки и долины.

Подчеркивается, что с целью предотвращения нелегальной миграции и противоправной деятельности правительство Индии решило усовершенствовать охрану границ и утвердило возведение новых пограничных заграждений.

Впрочем, признается тот факт, что остается ряд проблемных факторов – наличие речных и низменных участков местности, близость населенных пунктов к границе, незавершенные процедуры отчуждения земельных участков, а также протесты со стороны местного населения приграничных районов, говорится в отчете.

Как рассказал анонимный сотрудник службы безопасности, указания касательно рептилий еще не были реализованы, но уже возникает вопрос, как именно приобретать этих рептилий и какое влияние их использование может оказать на местное население, проживающее вдоль речных участков границы.

